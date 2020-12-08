Adana’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
ADANA (AA) - Adana’da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.
Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.