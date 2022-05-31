Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana-Kozan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.