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Aktüel Adana'da uyuşturucu operasyonu!
Aktüel

Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 20:54:00 -
Adana'da uyuşturucu operasyonu!

Adana-Kozan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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