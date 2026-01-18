  • İSTANBUL
Adana’da üretime destek! 4 yatırım için 27 milyon lira hibe

Adana’da kırsal kalkınma destekleriyle üretim tarafında yeni bir adım atıldı. Üç ilçeyi kapsayan yatırımlar için hibe süreci sona erdi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap kapsamında Adana’nın Karaisalı, Saimbeyli ve Sarıçam ilçelerinde uygulanacak yatırımlar için 4 yatırımcıya toplam 27 milyon 327 bin TL hibe desteği sağlandı.

 

Sözleşmeler imzalandı

Program kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan yatırımlara ilişkin sözleşmeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt tarafından imzalandı. Yeni yatırımlar çerçevesinde; Karaisalı ilçesinde 2 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi, Sarıçam ilçesinde 1 Etlik Broiler Yetiştirme Tesisi ve Saimbeyli ilçesinde 1 Büyükbaş Hayvan Besi Çiftliği kurulacak.

 

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Bayazıt, sağlanan desteklerin kırsal kalkınmayı güçlendireceğini vurgulayarak, "Hayata geçirilecek yatırımların üreticilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

KKYDP kapsamında sağlanan hibelerle; modern üretim tesislerinin kurulması, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, kırsal alanda istihdamın desteklenmesi ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

