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Aktüel Adana'da trafik kazası: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 00:46:50 -
Adana'da trafik kazası: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Fuat Doblan Bulvarı'nda İlyas T. yönetimindeki 01 AHT 03 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 NP 6001 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazayı gören çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sürücü ve araçta bulunan Hüseyin A. yaralandı. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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