Adana'da trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazası can kaybına yol açtı. Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi’nde otomobil ile iki SUV tipi aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 01 BFL 527 plakalı otomobil, Yakup A. yönetimindeki 01 BBM 259 plakalı SUV tipi araç ve Tahsin A’nın kullandığı 01 AVJ 096 plakalı SUV tipi araç henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazada sürücülerden Yakup A. ile eşi Gülseren A., diğer sürücü Tahsin A. ile yakınları Mehmet A. ve Tuğba A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gülseren A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.