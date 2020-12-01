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Aktüel Adana'da trafik kazaları: 5 yaralı
Aktüel

Adana'da trafik kazaları: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:13:52 -
Adana'da trafik kazaları: 5 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mehmet T'nin kullandığı 01 HZ 252 plakalı otomobil, Ceyhan Asri Mezarlığı kavşağında refüje çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Mustafa T. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer bir kazada ise Yusuf Muhammed E'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Adnan Menderes Bulvarı Çamlıyol üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Emine O'ya, ardından park halindeki 01 VE 400 plakalı araca çarptı.

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Serap E. ve yaya Emine O. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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