Adana’da trafik cezasına kızdı, otomobilini parçaladı

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafik kontrolü yapan polisler, bir otomobili durdurarak sürücüye, özel bir kumandayla çalışan egzoz kullandığı gerekçesiyle ceza kesti.

Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü ise, eline aldığı sopayla aracını yol kenarında parçalamaya başladı.

Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilinin camlarını kıran sürücü güçlükle sakinleştirildi. Araç sahibi, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: DHA