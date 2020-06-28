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Aktüel

Adana'da tır ile çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 19:01:46 -
Adana'da tır ile çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki baba ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Osman Sönmez yönetimindeki 20 EM 730 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolunun Akçatekir mevkisinde aynı yönde seyreden Müslüm Doğru idaresindeki 34 CJZ 179 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Müslüm Doğru ve yanındaki kızı Minel Doğru otomobilde sıkıştı.

Bölgeye çağrılan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve kızı, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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