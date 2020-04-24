  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

2020-04-24 11:09:53 -
Adana'da terör örgütü YPG/PKK şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'yla bağlantılı olduğu iddia edilen C.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

C.Y. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği ve terör örgütünün talimatıyla sözde karakollarda nöbet tuttuğu belirtildi.

C.Y'nin terör örgütüne katıldığı ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı aktarılan iddianamede, şüphelinin eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen tutuklu C.Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı