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Yaşam Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi
Yaşam

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-09-17 17:17:00 - 2023-09-17 17:21:01

Adana’da terör örgütü DEAŞ'a yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü belirlediği 23 şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma tamamlanınca 12 Eylül günü 23 adrese baskın yapıldı.

17 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Baskında yapılan aramalarda ise 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı. Evlerde yapılan aramada el bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

İfadesi alınan 17 şüpheli 15 Eylül günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 12’si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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