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Aktüel Adana'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 10:13:31 -
Adana'da telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak baba ile kızının para ve altınlarını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan Uğurcan S. (25) ile Gökhan K. (24), telefonla aradıkları Mehmet C'ye (56) adının FETÖ soruşturmasında geçtiğini belirtti. Zanlılar, evindeki altın ve paraları kendisine vermesi halinde Mehmet C'yi bu durumdan kurtarabileceklerini anlattı.

Şüphelilere inanan Mehmet C, kendisinin ve kızının 439 gram bilezik, 2 Cumhuriyet ve 1 çeyrek altınını poşete koyarak merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde buluştuğu Uğurcan S'ye teslim etti.

Mehmet C, kendisine herhangi bir dönüş yapılmayınca dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

Ekipler, Mehmet C'nin şüpheliye altını teslim ettiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından adresini belirlediği zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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