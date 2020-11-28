  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
Aktüel

Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 09:48:14 -
Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen çiğ köfteci, kuyumcu ve emlakçının da arasında olduğu 26 adrese operasyon düzenlendi, 30 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde, 508 bin 480 lira, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 avro, 33 POS cihazı, 135 kredi kartı, 6 kaşe, 24 alacak notlarının bulunduğu ajanda, ruhsatsız tabanca ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak
Gündem

Katar'ın Türkiye yatırımı 'Borsa İstanbul çığırtkanlığı' yapanların dudağını uçuklatacak

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde dev anlaşmalara imza atıldı. Borsa İstanbul hissesinin m..
Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi
Gündem

Avrupa'nın cesur kaleminden Erdoğan ve Türkiye analizi

Avrupa'nın cesur kalemi olarak bilinen Arnavut gazeteci-yazar Anisa Bahiti, Avrupa'nın Türkiye'ye ve Erdoğan'a ihtiyacı olduğunu yazdı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay