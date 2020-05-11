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Aktüel

Adana'da tartıştığı eşi tarafından vurulan adam yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 03:19:22 -
Adana'da tartıştığı eşi tarafından vurulan adam yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı karısı tarafından tabancayla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Cengiz A'nın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı karısı G.A. tarafından tabanca ile vurulduğunu tespit etti.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan G.A, "Ben bittim, hayatım mahvoldu. Ben onu vurmasaydım o beni vuracaktı." diye gözyaşı döktü.

Karısı G.A. ile sık sık tartıştığı belirtilen Cengiz A'nın tartışma sırasında eşine tabancasını doğrulup "doldur boşalt" yaptıktan sonra elinden bıraktığı, ardından silahı alan şüpheli tarafından vurulduğu iddia edildi.



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