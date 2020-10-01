  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-01 05:10:44 -
Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde Servet D. ile Gökhan Boyuneğmez (23) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet D, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Boyuneğmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boyuneğmez'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası Servet D, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Dünya

Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Saatler önce Yunanistan’da görüşme yapmışlardı! ABD'den Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İncirlik Üssü ile ilgili bir açıklama yaptı.
Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!
Gündem

Solak mahallenin kokuşmuş yazarı Emin Çölaşan, Osmanlı'ya saldırdı!

Kendine 'sarı öküz' diyen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, bugünkü rezalet yazısında Osmanlı’ya, tarikatlere, cemaatlere küstahça saldırd..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay