  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı
Aktüel

Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:13:55 -
Adana'da tabancayla vurulan esnaf bacağından yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinin önünde tabancayla vurulan esnaf, bacağından yaralandı.

İbrahim Tatlıses Caddesindeki iş yerinin önünde tabancayla vurulan kaynakçı Mehmet Ç. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahasi olay yerinde yapılan Mehmet Ç, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
Gündem

Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kent..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay