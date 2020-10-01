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Aktüel Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
Aktüel

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 20:43:12 -
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

D.K. yönetimindeki 23 K 2849 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar mevkisinde, S.S. idaresindeki 06 BSH 922 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, S.S'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi. Sürücü S.S. çevredekiler tarafından otomobilden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri S.S'yi ayakta tedavi etti.

Sulama kanalına düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

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