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Aktüel Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Aktüel

Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:17:00 -
Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
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