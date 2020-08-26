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Aktüel Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi
Aktüel

Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

Sanık "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:56:37 -
Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla terör propagandası yaptığı iddia edilen sanık hakkında dava açıldı.

Savcılıkça, sosyal paylaşım sitesi üzerinden provokatif paylaşımda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık A.A. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü YPG/PKK'nın, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu ve provokatif paylaşımlarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sırasında olduğu belirtildi.

İddianamede savunmasında hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık A.A'nın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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