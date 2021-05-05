Adana'da silahlı saldırı
Adana'da caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde caddede yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Yurt Mahallesi'nde İbrahim Hakkı Develi Caddesi'nde yürüyen Hasan C'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan geçen bir motosikletten tabancayla ateş edildi.
Hasan C. bacağından yaralanırken kimliği henüz belirlenemeyen motosikletteki iki şahıs olay yerinden kaçtı.
Yaralı, çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.