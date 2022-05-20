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Aktüel Adana'da silahlı kavga: 1 ölü
Aktüel

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 00:50:00 -
Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

Adana-Seyhan'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Onur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada ateşlenen bir tabancadan çıkan mermi, Mesut Toprak'a isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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