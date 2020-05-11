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Aktüel

Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:55:08 -
Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da silah kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlediği kişileri takibe aldı.

Ekipler, tespit ettiği adreslere düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 16 şarjör, 12 mermi, 13 kartuş ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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