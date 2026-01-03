  • İSTANBUL
Yerel Adana'da seyir halindeki çekici yandı
Adana'da seyir halindeki çekici yandı

Adana’nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir çekici, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana’nın Pozantı ilçesinde seyir halindeyken alev alan çekici, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gece saatlerinde Adana-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde seyir halindeki çekici, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekip, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, aracı saran alevleri tazyikli su sıkarak söndürdü. Yangın nedeniyle çekici, kullanılmaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

