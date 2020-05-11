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Aktüel

Adana'da semt pazarında kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:23:03 -
Adana'da semt pazarında kadının cüzdanını çalan şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da semt pazarında bir kadının cüzdanını "yankesicilik" yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki semt pazarından alışveriş yapan Sıdıka Vatansever'in cebindeki cüzdan, "yankesicilik" yöntemiyle çalındı.

Olayı fark eden esnaf, şüpheli Metin Y'yi (31) yakalayıp pazarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerine teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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