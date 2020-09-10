Adana'da Saimbeyli Belediye Başkanı Gökçe'nin darbedilmesine kınama

ADANA (AA) - MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda çıkan arbede sırasında Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe'nin darbedilmesini kınadı.

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir beşeri gücün Cumhur İttifakı'na zorla, baskıyla, şiddetle boyun eğdiremeyeceğini belirterek, "Adana'nın yararına, hayrına gördüğümüz her işe bugüne kadar hep destek verdik, vermeye devam ederiz. Ancak siyasi ve kişisel ikbal hesaplarıyla yapılan dayatmalara, zorbalıklara da asla izin ve geçit vermeyiz." ifadesini kullandı.

Şiddet görüntülerinin meclise hiç yakışmadığını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:



"En çok şeffaflığın olması gereken yerde Zeydan Karalar, meclisin iradesini yok sayan bir anlayış ortaya koymuştur. CHP'li meclis üyeleri de meclis iradesini yok sayan anlayışa karşı haklı itirazlarda bulunan Cumhur İttifakı'nı şiddetle bastırmak istemiştir. CHP'li üyelerin Cumhur İttifakı meclis üyelerine saldırması, Saimbeyli Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Şahin Gökçe'nin darbedilmesi, Adanamızın demokrasi ve uzlaşı meydanı olan meclise gölge düşürmüştür. Bu şehir eşkıyalığını, bu zorbalığı şiddetle kınıyorum."



