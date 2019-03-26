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Adana'da sahte MİT'çi operasyonu! "Hakan Fidan'ın talimatıyla operasyon yapıyoruz"

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın emriyle gizli operasyon yaptığını iddia ederek dolandırıcılık yapan 1 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

26 Mart 2019 Salı 12:46
Adana'da sahte MİT'çi operasyonu! "Hakan Fidan'ın talimatıyla operasyon yapıyoruz"

Adana'da MİT Başkanı Hakan Fidan'ın talimatıyla gizli operasyon yaptığını söyleyip bir ailenin 65 bin liralık altınını alan şüpheli, yankesicilik ve dolandırıcılık dedektiflerinin sosyal medyadan takibi sonucu yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Cumali İ.’ye cep telefonundan ulaşan bir kişi, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtıp, MİT Başkanı Hakan Fidan’ın talimatıyla gizli bir operasyon yönettiklerini söyledi. Cumali İ.’ye; “Kimlik bilgilerin terör örgütlerinin eline geçmiş. Senin adına örgütsel faaliyetler yürütüyorlar. Biz bunu senin yapmadığını biliyoruz ancak gerçek zanlıları yakalamak için gizli bir operasyon yürütüyoruz. O nedenle her dediğimizi yap bir vatandaş olarak bize yardımcı ol” diyerek, onu korkuttu.

Yaşlı adamı evden uzaklaştıran dolandırıcılar, Cumali İ.’den ev telefonu numarasını alıp, eşi Esma İ.'yi (65) de aradı. Bir taraftan da parka yönlendirdikleri Cumali İ.’yi korkutan dolandırıcı, yaşlı kadına, “Eşin şu anda emniyette ve onu sorguya aldık. Kocan, evde altın takılar olduğunu söyledi. Bir arkadaşı eve yönlendireceğiz, operasyon kapsamında altınlar üzerinde parmak izi çalışması yapacağız bu nedenle onları gelen arkadaşa verin" dedi.

Bunun üzerine Esma İ. de eşini kurtarmak için evdeki 65 bin lira değerinde olan; 7 Adana burması, 5 tüm altın, 2 yüzük, bir tektaş pırlanta, bir altın kolye ve bir de beş taştan oluşan altın yüzüğü poşetin içerisine koyup, eve gelen görevli kılığındaki dolandırıcıya verdi.

Dolandırıcılar, altınları alır almaz Esma ve Cumali İ. ile olan bağlantılarını kopartıp, telefonlarını da kapattı.

Yaşlı adam eve gidince ortaya çıktı

Olay, yaşlı adamın eve gelip, yaşadıklarını eşine anlatmasıyla ortaya çıktı. Yaşlı çift, soluğu emniyette alırken, ihbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı. Yaklaşık 100 güvenlik kamerasına ait 50 saatlik görüntüyü saniye saniye inceleyen polis, yaşlı kadından altınları alan zanlının, olay yerine taksiyle gelip, yine taksiyle ayrıldığını tespit eden ekipler, önce güvenlik kameralarından ticari aracın plakasını belirledi, sonra da aracın nereye gittiğini takip etti.

Şüphelinin araçtan indiği bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, şahsın girdiği evi de saptadı. Bu evde oturanların kimlik bilgileri üzerinden sosyal medyada tarama yapan ekipler, dolandırıcının da kimliğine ulaştı.

Bindiği takside kendisini ‘Murat’ olarak tanıtan ve herhangi bir suç kaydı olmadığı için de sistemde ismine ulaşılamayan kişinin, Muzaffer A. olduğu ortaya çıktı. Polis zanlıyı yakalamak için harekete geçti Zanlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde evine giderken yolda yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:46
  1. Adana
  2. Yüreğir ilçesi
  3. dolandırıcılık
  4. Sahte MİT'çi
  5. gözaltı
  6. tutuklama

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