Adana'da sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan şüpheli gözaltına alındı
Adana'da sahipsiz köpeğe şiddet uygulayan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde, bir kişinin sahipsiz köpeğe sopayla şiddet uyguladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bir işletmede bekçi olarak çalıştığı belirlenen M.K'yi (41) gözaltına aldı.
Şüpheli M.K'nin köpeğe uyguladığı şiddet, bir vatandaş tarafından görüntülendi.