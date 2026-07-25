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Yerel Adana'da sağanak ve hortum
Yerel

Adana'da sağanak ve hortum

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Adana'da sağanak ve hortum

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hortum meydana geldi. Dev dalgalara rağmen bazı kişilerin denize girmeye devam etmesi dikkat çekti.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından hortum meydana geldi. Dev dalgalara rağmen bazı kişilerin denize girmeye devam etmesi dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kentin kıyı kesimindeki ilçede sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. İlçede kısa süreli oluşan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çok sayıda genç ise valilik tarafından denize girmenin yasaklandığı sahillerde dev dalgaların arasında yüzmeye devam etti. Sahillerdeki şezlong ve şemsiyeler de fırtınadan zarar gördü. Polis ekipleri sahile gelerek gençlerin sudan çıkması için uyarılarda bulundu.

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