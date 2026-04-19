Adana’da sağanak hayatı felç etti! Minibüste mahsur kalan çocuklar kurtarıldı
Adana’da akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak, özellikle Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı kentte, yağış nedeniyle bir minibüste mahsur kalan çocuklar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Adana’da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı.
Özellikle merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde cadde ve sokaklar yoğun yağış nedeniyle adeta göle döndü. Kentte birçok noktada ulaşım güçlükle sağlanırken, yağış günlük yaşamı da aksattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde cadde ve sokakları göle çevirdi.
Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’nde yağış nedeniyle suya gömülen minibüste bulunan çocuklar mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı. Çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.