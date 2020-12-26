Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi, bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, hakkında gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamak için özel harekat polisinin desteğiyle tespit edilen evlere operasyon gerçekleştirdi.
Baskınlar sırasında şüphelilerin evleri arandı. Özel harekat polisi, evlerin çatıları ve sokak girişlerinde de önlem aldı.
Gözaltına alınan zanlılardan bazıları, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.