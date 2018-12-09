Adana'da ruhsatsız tabanca operasyonu: Onlarca silah, binlerce mermi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 33 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 3 bin 325 mermi, 85 şarjör ile silah yayı ve yedek parçası ele geçirildi. Silahların sahibi olduğu ileri sürülen N.K. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.