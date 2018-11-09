Adana'da puanlar eşit paylaşıldı! 1-1

Spor Toto 1. Ligi'nin 12. haftasında Adanaspor ile Gazişehir Gaziantep, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Oğulcan Çağlayan atarken Adanaspor'da 69. dakikada Gökhan Sazdaığı kaydetti.

Bu sonucun ardından 5 maçtır kaybetmeyen Gazişehir Gaziantep, 22 puanla 3. sırada yer aldı. Adanaspor ise ligdeki 5. beraberliğini aldı ve 14 puanla 9. sırada bulundu.

13. hafta maçlarında Adanaspor, derbi maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Gazişehir Gaziantep ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.