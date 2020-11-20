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Aktüel Adana'da portakal hırsızlığı zanlılarının izine akaryakıt makbuzundan ulaşıldı
Aktüel

Adana'da portakal hırsızlığı zanlılarının izine akaryakıt makbuzundan ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:58:14 -
Adana'da portakal hırsızlığı zanlılarının izine akaryakıt makbuzundan ulaşıldı

ADANA (AA) - Adana'da polis, 10 ton portakalın çalındığı narenciye bahçesinde bulduğu akaryakıt makbuzundan yola çıkarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde E.T'ye ait narenciye bahçesinden 10 ton portakal çalındı.

Olayın bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde bir kamyonete ait akaryakıt makbuzu bulan ekipler, makbuzda yazılı plakadan yola çıkarak önce araç sahibi C.A'yı, daha sonra kamyoneti kullandığı öne sürülen H.A'yı yakaladı.

Şüpheli H.A'nın evinde, çalınan portakalla aynı türde olduğu belirlenen yaklaşık 500 kilogram ürün bulundu. Ayrıca, bahçeden çalındıktan sonra Mersin Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncuya satıldığı tespit edilen yaklaşık 9 ton portakala da el konuldu.

Portakallar narenciye bahçesinin sahibi E.T'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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