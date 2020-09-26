Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlının üzerinden ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.
Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan E.K. (15), Mustafa Raşit T. (21) ve Umutcan G. (22) kovalamaca sonucu girdikleri ara sokaklarda yakalandı.
Zanlıların üzerinden ruhsatsız 4 tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.