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Aktüel Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:59:33 -
Adana'da polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu yakalanan 3 zanlının üzerinden ruhsatsız 4 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.

Polis ekibinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan E.K. (15), Mustafa Raşit T. (21) ve Umutcan G. (22) kovalamaca sonucu girdikleri ara sokaklarda yakalandı.

Zanlıların üzerinden ruhsatsız 4 tabanca ile 11 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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