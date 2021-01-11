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Yerel Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi
Yerel

Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi

Adana'da polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 13:12:00 -
Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 272 mermi ve 155 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 19 motosiklet ve elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 222 kişiyi de yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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