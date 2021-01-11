Adana'da polis denetimlerinde 60 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4-10 Ocak'ta kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 20 av tüfeği ile 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 272 mermi ve 155 kartuş ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, çalıntı olduğu tespit edilen 2 otomobil, 19 motosiklet ve elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 222 kişiyi de yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı belirlenen 5 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.