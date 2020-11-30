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Aktüel Adana'da polis denetimlerinde 37 silah ele geçirildi
Aktüel

Adana'da polis denetimlerinde 37 silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:56:11 -
Adana'da polis denetimlerinde 37 silah ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerinin bir haftalık denetimlerinde ruhsatsız 23 tabanca ve 10 av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 23-29 Kasım'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde ruhsatsız 23 tabanca, 10 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 161 mermi, 54 kartuş ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Ekipler ayrıca, motor ve şasi numarası değiştirilmiş 2 araç, çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil, 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 254 kişiyi yakaladı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 8 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.

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