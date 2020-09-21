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Aktüel Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu
Aktüel

Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:25:47 -
Adana'da polis, anaokulu ve ilkokul öğrencilerini okulla buluşturdu

ADANA (AA) - Adana'da polis, anaokuluna ve ilkokula başlayacak öğrencilerin ilk günlerinde yanında yer alarak okullarına götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıfı öğrencilerinin güvenle okullarına kavuşmasını sağlamak için önlem aldı.

Ekipler, okula gelen çocukların yolun karşısına güvenle geçmelerini sağlayıp sınıflarına kadar götürdü.

Okul çıkışında ise polis bazı öğrencileri ekip araçlarıyla evlerine bıraktı.

Ekipler, okulların çevresindeki iş yerlerini de öğrenciler için sakıncalı ürünlerin satılıp satılmadığını konusunda denetledi.

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