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Adana'da plakalarındaki 'evleniyoruz' ve 'mutluyuz' yazılarıyla hırsızlık yaptılar

Cep telefonu mağazasına, plakaları 'evleniyoruz' ve 'mutluyuz' yazıları ile kapatılan otomobille gelen 2'si kadın 3 kişi, bin 500 lira değerindeki 2 cep telefonunu çaldı.

11 Eylül 2018 Salı 10:07
Adana'da plakalarındaki 'evleniyoruz' ve 'mutluyuz' yazılarıyla hırsızlık yaptılar

Adana'da plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazıları ile kapatılan otomobillecep telefonu mağazasına gelen, 2'si kadın 3 kişi, bin 500 lira değerindeki 2 cep telefonunu çaldı. Polis, şüphelilerin peşine düştü.

Adana'nın Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana gelen olayda Aldulvahap Kızıl'ınişlettiği mağazanın önünde, plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazıları ile kapatılan otomobil durdu. Araçtan inen 50 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişi iş yerine gelerek, "Eşimin cep telefonu suya düştü, düğünümüz var yola gideceğiz. Yeni bir telefon almamız gerek" dedi. Bin 500 lira değerinde bir telefon beğenen şüpheli, Kızıl'a hesap kartı vererek parayı buradan çekmesini istedi. Kızıl da yanında çalışan personele kartı verip, parayı yan komşusunun post cihazından çekmesi için gönderdi.

DÜKKAN SAHİBİNİN DALGINLIĞINDAN FAYDALANIP İKİ TELEFONU ÇALDILAR
Bu sırada şüpheli, aldığı cep telefonunu otomobilde bulunan kadına verdi. Tekrar iş yerine gelen şüpheli, bu kez bir telefon daha almak isteğini belirtti. Beğendiği diğer telefonu da alan şüpheli, tekrar otomobile döndü. Kızıl'ın dalgınlığından faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra iş yerine dönen Kızıl'ın personeli, kartın şifresinin yanlış olduğunu söyledi.

"MUTLUYUZ DEDİLER, MUTLU MUTLU 2 CEP TELEFONUMU ÇALDILAR"
Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola giden Kızıl, hırsızlardan şikayetçi oldu. 2 ay önce iş yerini devraldığı ve borcu olduğunu belirten Kızıl, "İş yerime geldiler. Otomobilin plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazılarıyla kapalıydı. 'Mutluyuz' dediler, benim mutlu mutlu 2 cep telefonumu çaldılar. Şüphelilerden geri sadece banka kartı kaldı, şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:07
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