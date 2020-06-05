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Aktüel

Adana'da PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:35:39 -
Adana'da PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan biri 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Ö.Y, B.A. ve M.Ş. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Ö.Y, savunmasında PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ö.Y'yi "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğerlerinin de beraatine karar verdi.

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