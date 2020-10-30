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Aktüel Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Aktüel

Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 07:01:31 -
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile iş birlikçilik yapan ve yardım edenlere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, özel harekat desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evlerin kapılarını koçbaşıyla kıran ekipler, sokak giriş ve çıkışlarında da önlem aldı.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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