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Aktüel Adana'da pikap drenaj kanalına devrildi, 5 kişi yaralandı
Aktüel

Adana'da pikap drenaj kanalına devrildi, 5 kişi yaralandı

Kaza sonrası bir kişinin olay yerinden kaçtığı iddiası üzerine ekipler drenaj kanalında, bataklıkta ve tarlada arama yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 03:16:23 -
Adana'da pikap drenaj kanalına devrildi, 5 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkan pikabın drenaj kanalına devrilmesi sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.G. idaresindeki 52 AY 382 plakalı pikap, merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu drenaj kanalına düştü.

Araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan 4 kişiye müdahaleyi ambulansta yaptı.

Pikapta sıkışan ve ağır yaralanan bir kişi ise aracın kapısını kesen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar ambulansla Seyhan Devlet ile Adana, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma yapan ekipler, kaza sonrası bir kişinin yaralı halde tarlaya kaçtığı ihbarı üzerine çevrede araştırma başlattı.

Ekipler, drenaj kanalında, bataklıkta ve tarlada bekçiler ile vatandaşların destek verdiği arama çalışmasında kimseye rastlayamadı.




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