  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Adana'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 05:59:00 -
Adana'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İbo Osman Caddesi'nde Gökhan Ç'nin kullandığı 33 NVR 50 plakalı otomobil ile Fırat K. yönetimindeki 01 AEA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Gökhan Ç, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralanan Fırat K'nin ayakta tedavisi yapılırken, Gökhan Ç. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu
Ekonomi

Alıcılar dikkatli olsun! Altının neden yükseldiği belli oldu

Altın fiyatları rekor kırdı. Altının değer kazanmasında yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zaman..
AK Parti'de 12 ismin istifası istendi
Siyaset

AK Parti'de 12 ismin istifası istendi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Serdar Budak, genel merkez tarafından 12 ilçe başkanının istifasının istenildiğini açıkladı.

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın
Ekonomi

Uzman isimden altın alacaklara uyarı: Kanmayın

Altın almak isteyenlere uyarılarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal e-alışveriş yapanların değeri..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı