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Aktüel Adana'da Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği veriliyor
Aktüel

Adana'da Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği veriliyor

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:04:28 -
Adana'da Kovid-19 hastalarına kahvaltı ve yemek desteği veriliyor

ADANA (AA) - Adana'da, Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkanlara kahvaltı ve yemek desteğinde bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Belediye bünyesindeki Derman ekipleri, e-Devlet ve e-Nabız üzerinden alınan pozitif Kovid-19 test belgesini, Adana Büyükşehir Belediyesinin "05354540101" numaralı Whatsapp destek hattına gönderenlere kahvaltı ve sıcak yemek servisi yapıyor.

Ekiplerin, yemek servisine, vatandaşların karantina süresi bitene kadar devam edeceği bildirildi.

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