Adana'da korkutan deprem! Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıtıntılar geliyor...

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