Adana'da korkutan deprem!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
02 Şubat 2019 Cumartesi 15:30
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre saat 15.20'de merkez üssü Adana Ceyhan olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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