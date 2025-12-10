Adana’da korkunç kaza! 18 tarım işçisi yaralandı

  • İSTANBUL
Adana’da tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi, 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 06 FP 3243 plakalı minibüsün sürücüsü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına devrildi. Tarım işçilerini taşıyan minibüste sürücüyle birlikte 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

