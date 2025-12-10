Haber Merkezi Giriş Tarihi: Uzmanlardan önemli uyarı: Kanal tedavisi ihmali kistlere yol açabilir
Endodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Çoban Sezer, kanal tedavisindeki gecikmenin dişin kök ucunda oluşan enfeksiyonu büyüterek kistleşmeye, büyük kemik kayıplarına ve doku hasarına neden olabileceğini vurguladı. Kanal tedavisinin sadece dişi çekilmekten kurtarmadığını, aynı zamanda enfeksiyonun kalp hastalıkları ve diyabet gibi sistemik durumları kötü etkileme riskini de ortadan kaldırdığını belirtti. Uzman, zonklayıcı ağrı, gece uykudan uyandıran sızı ve yüzde şişlik gibi durumların tedavi gerekliliğini gösterdiğini ifade etti.