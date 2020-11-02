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Aktüel Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı
Aktüel

Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:41:43 -
Adana'da kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

ADANA (AA) - Adana'da kaza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 KS 485 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ege Batur Bulvarı'nda önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonrası sürücü araçtan inerek olay yerinden kaçarken vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kaza sonucu elektrik direğinde ve otomobilde hasar meydana geldi.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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