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Aktüel Adana'da kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı
Aktüel

Adana'da kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:55:37 -
Adana'da kayalıklarda mahsur kalan iki çocuk kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde gezintiye çıktıkları dağlık alandaki kayalıklarda mahsur kalan iki çocuğu AFAD ekipleri kurtardı.

Akçatekir Huzur Mahallesi'nde gezintiye çıkan Furkan Enes Ş. (16) ve Ömer D. (16) kayalıklarda mahsur kaldı.

Telefonla 112 Acil Servis'i ve ailelerini arayan iki çocuk yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çocuklara ulaşılamayınca bölgeye AFAD ekipleri gönderildi. AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan iki arkadaşı kurtardı.

Sağlık durumu iyi olan iki çocuk ailelerine teslim edildi.

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