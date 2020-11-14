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Aktüel Adana'da karısını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da karısını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 09:52:48 -
Adana'da karısını bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da tartıştığı karısını göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, önceki gün bir çocuğunun annesi S.N'yi (26) çıkan tartışmanın ardından göğsünden 4 bıçak darbesiyle yaralayan M.N'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen M.N, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, S.N'ye sosyal medya hesabından üzerinden gelen bir mesaja bakmak istemesinin ardından tartışma çıktığını ve ardından yaşadıkları boğuşma sırasında karısını yanlışlıkla bıçakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ağır yaralı S.N'nin, Seyhan Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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