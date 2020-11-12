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Aktüel Adana'da kağıt toplayıcısını öldürdüğü iddia edilen sanığa 16 yıl 18 ay hapis
Aktüel

Adana'da kağıt toplayıcısını öldürdüğü iddia edilen sanığa 16 yıl 18 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:21:08 -
Adana'da kağıt toplayıcısını öldürdüğü iddia edilen sanığa 16 yıl 18 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplayan Suriyeliyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 16 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Samet E, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatların da hazır bulunduğu duruşmada sanık, öldürme kastının olmadığını ileri sürerek, "Atık kağıt toplayıcısının hırsızlık yapıp kaçtığını düşündüm. Bu nedenle bir el ateş ettim. Öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, önce "adam öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum ettiği sanığın cezasını, "olası kasıt" ve "duruşmadaki iyi hali" gerekçeleriyle 16 yıl 8 aya indirdi. "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis cezası verilen sanığın tutukluluk halinin devamı da kararlaştırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, geçen yıl 16 Eylül'de atık kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, zanlı Samet E. tutuklanmıştı.

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