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Aktüel

Adana'da kaçmak isterken inşaattan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 07:11:34 -
Adana'da kaçmak isterken inşaattan düşen hırsızlık şüphelisi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da, inşaata giren hırsızlık şüphelisi, bina sahibi ve polislerden kaçtığı sırada 4 metre yükseklikten düşünce bacağını kırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde, bir şüphelinin site inşaatına girdiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İnşaat sahibi ve bekçisiyle şüpheliyi bulmak için çalışma yapan ekipler, sonuç alamayınca bir süre inşaat önünde bekledi.

Bu sırada bir kişinin inşaattan molozların üzerine düştüğünü fark eden ekipler, yaralanan kişinin aradıkları hırsızlık şüphelisi olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 4 metreden yükseklikten düştüğü ve sol ayağının kırıldığı belirlenen şüpheli C.Ö, olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnşaat sahibi Abdullah Kılıç, gazetecilere, inşaat bekçisinin haber vermesi üzerine polisle birlikte hırsızlık şüphelisini bulmak için binada arama yaptıklarını anlattı.

Aramaya rağmen şüpheliyi bulamadıklarını belirten Kılıç, "İnşaat büyük olunca arama yaparken yorulduk. Oturup dinlenmek beklediğimiz sırada ses duyduk. Gidip baktığımızda adam yerde yatıyordu. 4 metre yüksekten düşünce sol ayağını kırmış. Ambulansla hastaneye kaldırıldı." dedi.


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